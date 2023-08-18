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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Александрия
Заря - Александрия: обзор матча 18 августа 2023
Заря
18.08.2023, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Александрия
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Мишнев
86'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
Д. Антюх
76'
76'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Е. Смирный
63'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
63'
Замена
Р. Плакса
️️️️
К. Ковалец
Замена
П. Мичин
️️️️
В. Волошин
56'
33'
Желтая карточка
К. Ковалец
Желтая карточка
Джордан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
55
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Турбаевский
17
Вантух
75
Снурницын
70
Кирюханцев
44
Батагов
8
Дрышлюк
15
Мишнев
39
Герреро
9
Антюх
15
Волошин
55
Джордан
3-1-3-2-1
30
Шевченко
5
Савченко
18
Логинов
4
Бабогло
23
Копина
66
Сигеев
45
Калитвинцев
8
Смирный
6
Ковалец
14
Шулянский
10
Кулаков
15
Мишнев
11
Чурко
11
Чурко
15
Мишнев
15
Волошин
22
Мичин
22
Мичин
15
Волошин
9
Антюх
7
Алефиренко
7
Алефиренко
9
Антюх
6
Ковалец
10
Плакса
10
Плакса
6
Ковалец
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
8
Смирный
88
Погорилый
88
Погорилый
8
Смирный
Остались в запасе
Заря
Александрия
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Заря - Александрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
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