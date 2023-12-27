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ПАС Ламия
АЕК
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»
30 сентября 2023, 13:43
0
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
21 сентября 2023, 22:43
0
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната
8 августа 2023, 14:50
1
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Последние матчи
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ПАС Ламия
АЕК
Греция. Суперлига, 17 тур
Олимпиакос
1 : 2
07.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 17 тур
ОФИ
1 : 1
08.01.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
0 : 2
13.01.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС Ламия
4 : 1
20.01.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 21 тур
ПАС
1 : 4
04.02.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 20 тур
Панетоликос
1 : 1
27.01.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС Ламия
4 : 1
20.01.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
0 : 2
13.01.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 17 тур
ОФИ
1 : 1
08.01.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 21 тур
АЕК
4 : 2
04.02.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
3 : 0
28.01.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 18 тур
АЕК
2 : 2
14.01.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 17 тур
Олимпиакос
1 : 2
07.01.2024
АЕК

ПАС Ламия - АЕК - 24 февраля 2024

ПАС Ламия
24.02.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 24 тур
- : -
Не начался
АЕК
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча ПАС Ламия - АЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
- : -
10.02.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 22 тур
ПАС
- : -
10.02.2024
Арис
Греция. Суперлига, 22 тур
Панетоликос
- : -
10.02.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
- : -
11.02.2024
Волос
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
- : -
11.02.2024
Панатинаикос
Россия
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