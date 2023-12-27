Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Дзагоев рассказал, кто помогает ему с адаптацией в «ПАС Ламии»
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната