Канчельскис назвал четыре клуба, в которые никогда не пойдет работать

Определились все участники плей‑офф Лиги Европы

Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»

«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023