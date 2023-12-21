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«Селтик» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
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Роджерс призвал отказаться от VAR и вернуться к «чистому футболу»