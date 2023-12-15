Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
Сычев стал президентом омского клуба
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
Сычев стал президентом омского клуба
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС