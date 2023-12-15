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Чайка
Иртыш
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
15 декабря 2023, 15:41
1
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
13 декабря 2023, 15:27
2
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
12 декабря 2023, 14:00
5
Семшов ушел из «Чайки»
5 декабря 2023, 08:55
3
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
22 июня 2023, 12:16
3
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Чайка
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард

Чайка - Иртыш - 23 июля 2023

Чайка
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Иртыш
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