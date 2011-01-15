Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля
Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля
«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля
Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля
«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции