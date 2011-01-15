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Хатайспор
Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля
15 января, 18:24
1
Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля
15 января, 14:28
2
«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля
15 января, 13:38
11
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
29 декабря 2023, 10:18
2
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля
15 января, 18:24
1
Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля
15 января, 14:28
2
«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля
15 января, 13:38
11
Турецкий журналист назвал имя нового главного тренера дортмундской «Боруссии»
29 декабря 2023, 10:18
2
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
21 февраля 2023, 16:31
1
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
18 февраля 2023, 15:51
1
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
18 февраля 2023, 14:28
3
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 13:36
1
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
18 февраля 2023, 09:23
1
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Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
14.01.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
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0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 1
29.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
24.01.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Коньяспор
1 : 1
21.01.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
14.01.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
3 : 0
20.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор

Антальяспор - Хатайспор - 14 апреля 2024

Антальяспор
14.04.2024, воскресенье, 00:00
Турция. Суперлига, 33 тур
- : -
Не начался
Хатайспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Антальяспор - Хатайспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
- : -
11.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
- : -
12.02.2024
Хатайспор
Россия
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