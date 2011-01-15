Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах

«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля

Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля

Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля

Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах

«Антальяспор» отстранил своего вингера после жеста в поддержку Израиля

Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля

Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля

Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции

«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу

Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами

Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции