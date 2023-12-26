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Фенербахче
Адана Демирспор
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина
28 января, 18:49
5
Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина
28 января, 17:39
1
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
29 января, 13:50
0
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
12 января, 13:50
0
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
11 января, 22:09
1
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
10 января, 16:31
0
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
9 января, 22:54
0
Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина
28 января, 18:49
5
Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина
28 января, 17:39
1
Агент Гравийона рассказал о контактах со «Спартаком»
26 декабря 2023, 13:24
2
Агент Гравйиона подтвердил переговоры со «Спартаком»
24 декабря 2023, 19:54
1
«Спартак» работает над трансфером защитника из Гваделупы
24 декабря 2023, 13:24
16
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Последние матчи
Все
Фенербахче
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
0 : 0
23.01.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 22 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
24.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
21.01.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 3
09.02.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Адана Демирспор
0 : 1
27.01.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
0 : 0
23.01.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю

Фенербахче - Адана Демирспор - 03 апреля 2024

Фенербахче
03.04.2024, среда, 00:00
Турция. Суперлига, 31 тур
- : -
Не начался
Адана Демирспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фенербахче - Адана Демирспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
- : -
10.02.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
- : -
10.02.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
- : -
11.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
- : -
11.02.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
- : -
11.02.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
- : -
11.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
- : -
12.02.2024
Хатайспор
Россия
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