«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина
Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»
Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
Марсьяль определился со своим будущим в «Манчестер Юнайтед»
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина
Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина
Агент Гравийона рассказал о контактах со «Спартаком»
Агент Гравйиона подтвердил переговоры со «Спартаком»
«Спартак» работает над трансфером защитника из Гваделупы