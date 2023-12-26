«Атлетико» объявил о переходе защитника в «Фенербахче»

Гаджиев призвал дать российский паспорт Балотелли после его поста с похвалой Путина

Брат Балотелли ответил, возможен ли трансфер Марио в РПЛ после его поста про Путина

Стало известно, сколько «Фенербахче» заплатит «Милану» за Крунича, на которого претендовали «Зенит» и «Спартак»