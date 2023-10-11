Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
«Челси» и «Ньюкасл» выразили соболезнования в связи с гибелью Атсу
Атсу планировал улететь из Турции за несколько часов до землетрясения, но забил гол и остался праздновать. Он погиб под завалами
Стало известно, где похоронят Атсу, погибшего под завалами после землетрясения в Турции
Экс-футболист «Челси» Атсу погиб. Он был под завалами после землетрясения в Турции
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»