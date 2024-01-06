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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Хатайспор
Ризеспор - Хатайспор: обзор матча 06 января 2024
Ризеспор
06.01.2024, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Хатайспор
19'
Д. Варесанович
82'
И. Олавоин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Хатайспор
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
B. Keser
90'
+1
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Шелви
90'
+1
83'
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Абурджания
ГОЛ! 2:0!
И. Олавоин
Пас отдал
К. Хойер
82'
72'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Саглам
Замена
М. Пала
️️️️
А. Зекири
71'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Д. Варесанович
71'
64'
Желтая карточка
А. Ходжич
57'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Э. Беяз
57'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Ф. Гулам
56'
Желтая карточка
Ф. Гулам
ГОЛ! 1:0!
Д. Варесанович
Пас отдал
Э. Топджу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Волкан Демирель
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Аккан
5
Хойер
53
Топджу
4
37
Шахин
10
Олавоин
7
26
Шелви
77
Зекири
8
Варесанович
19
Гайч
4-3-3
1
Кардешлер
22
Алиджи
86
Бекароглу
52
Максимович
13
Гулам
8
Абурджания
18
Ходжич
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
17
Беяз
61
Саглам
7
3
3
7
77
Зекири
54
Пала
54
Пала
77
Зекири
8
Варесанович
7
Сауэр
7
Сауэр
8
Варесанович
26
Шелви
28
28
26
Шелви
13
Гулам
22
Черекчи
22
Черекчи
13
Гулам
8
Абурджания
14
Абид
14
Абид
8
Абурджания
17
Беяз
11
Фернандеш
11
Фернандеш
17
Беяз
61
Саглам
9
Дадашов
9
Дадашов
61
Саглам
Остались в запасе
Ризеспор
Хатайспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Ризеспор - Хатайспор
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
10
Офсайды
3
3
Количество передач
328
465
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.76
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Чайкур Диди
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