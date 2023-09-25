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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Трабзонспор
Хатайспор - Трабзонспор: обзор матча 25 сентября 2023
Хатайспор
25.09.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Трабзонспор
72'
Р. Ривас
88'
Д. Ламкель Зе
90+7'
Ф. Деле-Баширу
44'
Э. Вишча
62'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Трабзонспор
Желтая карточка
Ф. Деле-Баширу
90'
+8
ГОЛ! 3:2!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
Ж. Фернандеш
90'
+7
Желтая карточка
О. Матур
90'
+5
Желтая карточка
Р. Ривас
90'
+2
Желтая карточка
Р. Дадашов
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
88'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
М. Матондо
84'
83'
Замена
Трезеге
️️️️
Э. Вишча
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
82'
Замена
О. Матур
️️️️
Ф. Гулам
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ривас
72'
68'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
А. Омюр
68'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Г. Абурджания
67'
Замена
Г. Саглам
️️️️
К. Ахмет Черекчи
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
П. Онуачу
49'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вишча
Пас отдал
П. Онуачу
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
38'
30'
Желтая карточка
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
88
Массанга Матондо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
3-5-1-1
1
Кардешлер
13
Гулам
86
Бекароглу
3
Килама
8
Абурджания
88
Матондо
10
Страндберг
16
Деле-Баширу
22
Черекчи
60
Ламкель Зе
99
Ривас
4-1-1-3-1
1
Чакир
8
Айдын
22
Банийя
32
Бенкович
17
Эльмали
3
Менди
33
Омюр
10
Вишча
10
Барди
9
Бакасетас
30
Онуачу
13
Гулам
31
Матур
31
Матур
13
Гулам
22
Черекчи
61
Саглам
61
Саглам
22
Черекчи
88
Матондо
9
Дадашов
9
Дадашов
88
Матондо
8
Абурджания
11
Фернандеш
11
Фернандеш
8
Абурджания
33
Омюр
3
Эздемир
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
7
Трезеге
7
Трезеге
10
Вишча
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
Остались в запасе
Хатайспор
Трабзонспор
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Армин Ходжич
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Хатайспор - Трабзонспор
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
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