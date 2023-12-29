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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Халидж
Аль-Ахли - Халидж: обзор матча 29 декабря 2023
Аль-Ахли
29.12.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Халидж
90+9'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Халидж
Желтая карточка
Э. Менди
90'
+12
Замена
М. Демирал
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
90'
+12
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кессье
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
М. Аль-Хабрани
90'
+8
Желтая карточка
И. Родригес
90'
+4
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
П. Ребошу
90'
+4
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Ф. Мартинш
90'
+3
Желтая карточка
Х. Аль-Сумайри
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
90'
+1
81'
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
С. Аль-Хамсл
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
68'
Желтая карточка
Г. Вейга
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Менди
31
Яслам
3
Ибаньес
27
Маджраши
46
Хамед
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
4-1-1-2-2
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
5
Ребошу
17
Лопес
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
77
Саид
7
Нарей
10
Мартинш
7
Родригес
10
Шериф
9
Аль-Бурайкан
28
Демирал
28
Демирал
9
Аль-Бурайкан
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
5
Ребошу
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
10
Мартинш
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Мартинш
Остались в запасе
Аль-Ахли
Халидж
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Халидж
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
23
19
Количество передач
494
333
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
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