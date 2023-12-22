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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
Аль-Охдуд - Аль-Шабаб: обзор матча 22 декабря 2023
Аль-Охдуд
22.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Шабаб
3'
С. Годвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
83'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Г. Куэльяр
74'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Х. Бахебри
Красная карточка
А. Буркэ
70'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
47'
Желтая карточка
С. Кверквелия
45'
+1
6'
Замена
️️️️
Х. Аль-Ями
ГОЛ! 1:0!
С. Годвин
Пас отдал
Ф. Тэнасе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Янник Карраско
(К)
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Витор
8
4
Аль-Рубаи
33
Буркэ
4
Кверквелия
6
Аль-Муваллад
16
Педроса
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
88
Аль-Ями
29
Сайсс
24
Аль-Харби
4
Сантос
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Бахебри
18
Аль-Сади
10
Карраско
21
Радиф
5
Куэльяр
12
Канаба
12
Канаба
5
Куэльяр
Арбуш
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
Арбуш
11
Бахебри
13
Диалло
13
Диалло
11
Бахебри
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Шабаб
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Шабаб
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
16
Офсайды
0
2
Количество передач
225
632
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
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