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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Раед
Аль-Ахли - Аль-Раед: обзор матча 09 декабря 2023
Аль-Ахли
09.12.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Раед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Раед
1
3
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
2
Офсайды
1
1
Количество передач
326
154
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
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