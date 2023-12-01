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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Наср
Аль-Хиляль - Аль-Наср: обзор матча 01 декабря 2023
Аль-Хиляль
01.12.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Наср
64'
С. Милинкович-Савич
89'
А. Митрович
90+2'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Наср
Желтая карточка
М. Джахфали
90'
+10
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
+8
Замена
М. Джахфали
️️️️
Малком
90'
+8
Желтая карточка
Малком
90'
+5
Красная карточка
А. аль-Булеахи
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Яхья
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Аль-Давсари
89'
89'
Замена
М. Маран
️️️️
А. Ладжами
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
М. аль-Брейк
84'
Желтая карточка
К. Кулибали
79'
Замена
М. Канно
️️️️
Микаэл
77'
72'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Фофана
Желтая карточка
А. Митрович
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
С. Абдулхамид
64'
40'
Желтая карточка
Отавио
37'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Теллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
27
Абдулхамид
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
аль-Брейк
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-1-1-3-1
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
14
Ляпорт
13
Теллес
77
Брозович
42
Фофана
94
Талиска
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
2
аль-Брейк
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
2
аль-Брейк
10
Малком
70
Джахфали
70
Джахфали
10
Малком
29
Аль-Давсари
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
28
Канно
28
Канно
30
Микаэл
42
Фофана
29
Гариб
29
Гариб
42
Фофана
13
Теллес
23
Яхья
23
Яхья
13
Теллес
78
Ладжами
16
Маран
16
Маран
78
Ладжами
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Кинг Фахд
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