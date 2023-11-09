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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Шабаб
Аль-Раед - Аль-Шабаб: обзор матча 09 ноября 2023
Аль-Раед
09.11.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
6'
К. Эль-Беркауи
55'
Ж. Таварес
90+3'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Шабаб
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Я. Сантос
89'
Желтая карточка
Х. Бахебри
Замена
А. Саюд
️️️️
М. Фузаир
89'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
Я. Сунбул
81'
Желтая карточка
Х. Аль-Джайзани
80'
74'
Замена
Р. Шарахили
️️️️
Ф. Аль-Сагур
74'
Замена
А. Радиф
️️️️
Э. Банега
Замена
А. Аль-Фахад
️️️️
К. Эль-Беркауи
74'
67'
Желтая карточка
Х. Аль-Ями
63'
Замена
Х. Диалло
️️️️
М. Омар Канаба
ГОЛ! 2:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
М. Аль-Давсари
55'
46'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
Ф. аль-Муваллад
ГОЛ! 1:0!
К. Эль-Беркауи
Пас отдал
Х. Аль-Джайзани
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
99
Андре Морейра
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
95
Карим Эль-Беркауи
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
10
Амир Саюд
АП
7
Фирас Аль-Гамди
ЦФ
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Морейра
2
Аль-Джайзани
23
Аль-Давсари
21
Гонсалес
45
Сунбул
21
Лум
17
Норманн
14
Аль-Биши
10
Фузаир
11
Таварес
95
Эль-Беркауи
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
88
Аль-Ями
4
Сантос
29
Сайсс
27
Аль-Сагур
12
Канаба
52
Аль-Монассар
11
Банега
8
аль-Муваллад
10
Карраско
13
Жуниор
95
Эль-Беркауи
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
95
Эль-Беркауи
10
Фузаир
10
Саюд
10
Саюд
10
Фузаир
45
Сунбул
7
Аль-Гамди
7
Аль-Гамди
45
Сунбул
27
Аль-Сагур
26
Шарахили
26
Шарахили
27
Аль-Сагур
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
12
Канаба
13
Диалло
13
Диалло
12
Канаба
11
Банега
21
Радиф
21
Радиф
11
Банега
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Шабаб
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
2
Бандер Ваеши
ЦЗ
18
Найеф Азази
ЦП
20
Ракан Аль-Досари
ЦФ
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Шабаб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Мамдух Муфрех Аль-Шахдан
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