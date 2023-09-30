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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Иттифак
Аль-Ахли - Аль-Иттифак: обзор матча 30 сентября 2023
Аль-Ахли
30.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттифак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Иттифак
90'
+9
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Д. Грей
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Фирмино
90'
+2
65'
Замена
М. Аль-Кувайкиби
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Сен-Максимен
62'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
46'
Желтая карточка
М. Аль-Маджхад
41'
28'
Желтая карточка
А. Хатиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Иттифак
48
Пауло Виктор
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
70
Абдулла Хатиб
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Иттифак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
35
Abdullah Khalifa
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
7
Мохаммед Аль-Кувайкиби
ПВ
4-3-1-2
16
Менди
31
Яслам
37
Хинди
3
Ибаньес
27
Маджраши
19
Кессье
29
Аль-Маджхад
10
Вейга
26
Марез
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
4-3-1-2
48
Виктор
61
Аль-Отаиб
70
Хатиб
32
Тиссеран
13
Хендри
14
Хендерсон
23
Вейналдум
11
Азази
10
Грей
9
Дембеле
19
Квайсон
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
9
Фирмино
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
10
Грей
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
10
Грей
19
Квайсон
7
Аль-Кувайкиби
7
Аль-Кувайкиби
19
Квайсон
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Иттифак
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Остались в запасе
2
Мохаммед Махзари
ОП
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
35
Abdullah Khalifa
ЦП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
16
Faris Al Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Иттифак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Иттифак
1 : 1
10.10.2026
Халидж
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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