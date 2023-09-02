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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Ахли
Аль-Фат - Аль-Ахли: обзор матча 02 сентября 2023
Аль-Фат
02.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Ахли
21'
Ф. Аль-Бурайкан (П)
59'
Л. Зелараян
90+1'
М. Батна (П)
90+3'
М. Батна
90+14'
С. Бендебка (П)
6'
А. Аль-Хассан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Ахли
ГОЛ с пенальти! 5:1!
С. Бендебка
90'
+14
90'
+13
Красная карточка
М. Демирал
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
90'
+6
ГОЛ! 4:1!
М. Батна
90'
+3
Желтая карточка
М. Батна
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Батна
90'
+1
88'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
82'
Желтая карточка
М. Демирал
79'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
М. Аль-Маджхад
78'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Б. Аль-Хурайджи
Замена
А. Аль-Юсеф
️️️️
Т. Бухумаид
73'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
65'
64'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
Замена
С. Бендебка
️️️️
А. Аль-Хассан
63'
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
59'
46'
Замена
А. Аль-Нахли
️️️️
И. Аль-Зубайди
Желтая карточка
Петрос
45'
+10
45'
+9
Желтая карточка
Р. Марез
Желтая карточка
М. Аль-Фухаид Салах
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Аль-Бурайкан
21'
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Аль-Хассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
6
Петрос
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
17
Марван Саадан
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Мурад Батна
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Аль-Ахли
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Ринне
25
Бухумаид
87
Аль-Уджами
5
Аль-Харби
6
Аль-Хассан
6
Петрос
15
Баатия
17
Саадан
10
Зелараян
11
Батна
9
Аль-Бурайкан
4-3-1-2
16
Менди
6
Аль-Хурайджи
28
Демирал
3
Ибаньес
13
Аль-Зубайди
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
10
Сен-Максимен
9
Фирмино
25
Бухумаид
13
Аль-Юсеф
13
Аль-Юсеф
25
Бухумаид
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
6
Аль-Хассан
28
Бендебка
28
Бендебка
6
Аль-Хассан
9
Аль-Бурайкан
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
9
Аль-Бурайкан
13
Аль-Зубайди
27
Аль-Нахли
27
Аль-Нахли
13
Аль-Зубайди
6
Аль-Хурайджи
27
Маджраши
27
Маджраши
6
Аль-Хурайджи
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
29
Аль-Маджхад
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
29
Аль-Маджхад
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Ахли
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
99
Хассан Аль-Салис
ЦФ
Остались в запасе
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
14
Абдуллах Утаиф
ОП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Ахли
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Стадион:
Аль-Фат
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