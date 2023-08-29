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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Таавун
Аль-Охдуд - Аль-Таавун: обзор матча 29 августа 2023
Аль-Охдуд
29.08.2023, вторник, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Таавун
45+9'
М. Факихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Таавун
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
90'
+1
90'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
Л. Тавамба
Желтая карточка
H. Al Zabdani
87'
Замена
Х. Аль-Мансур
️️️️
А. Кольядо
82'
Желтая карточка
S. Al Salim
81'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
С. Аль-Рубаи
72'
55'
Желтая карточка
А. Жиротто
45'
+9
ГОЛ! 0:1!
М. Факихи
Пас отдал
А. Эль-Махдиуи
8'
Пенальти не реализован!
Матеус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
17
Sharaf Al Salim
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
Аль-Таавун
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
3-2-3-2
28
Витор
4
Кверквелия
33
Буркэ
27
Фарадж
4
Аль-Рубаи
8
20
6
Аль-Муваллад
17
17
Тэнасе
10
Кольядо
3-1-3-2-1
1
Маилсон
15
Кадеш
5
Жиротто
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
29
Бахусайн
10
Матеус
15
Аль-Ояяри
9
Тавамба
10
Кольядо
20
Аль-Мансур
20
Аль-Мансур
10
Кольядо
4
Аль-Рубаи
12
12
4
Аль-Рубаи
9
Тавамба
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
9
Тавамба
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Таавун
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Главный тренер
Жорже Мендонша
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
77
Hassan Al-Habib
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
66
Rayan Saud Al Johani
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Таавун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
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3 : 0
11.10.2026
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