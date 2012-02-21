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15 февраля, 22:49
1
«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:43
0
«Бешикташ» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 3 марта
3 марта, 09:05
0
Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»
21 февраля, 11:42
12
Ванда выложила эротичное фото в домашней обстановке
17 февраля, 22:47
1
Лига Европы. «Шахтер» спас ничью в матче с «Марселем», «Фейеноорд» упустил победу над «Ромой» и другие результаты
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1
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Галатасарай
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Галатасарай
2 : 1
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Антальяспор
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Дайнава
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Жальгирис
Турция. Суперлига, 28 тур
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0 : 1
03.03.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 1
26.02.2024
Антальяспор
Лига Европы, 1/16 финала
Спарта
4 : 1
22.02.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 26 тур
Анкарагюджю
0 : 3
18.02.2024
Галатасарай
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
3 : 2
15.02.2024
Спарта
Литва. А-Лига, 1 тур
Дайнава
0 : 1
03.03.2024
Жальгирис

Галатасарай - Жальгирис - 02 августа 2023

Галатасарай
02.08.2023, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Жальгирис
31' Д. Мертенс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Галатасарай - Жальгирис
Матч завершен
Желтая карточка
Каан Айхан
90' +1
Замена
Каан Айхан ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
89'
89'
Замена
Овидиус Вербицкас ️️️️➡️️ Юрий Кендыш
Замена
Олимпиу Морутан ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
79'
Замена
Седрик Бакамбу ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
79'
76'
Желтая карточка
Нассим Гнид
Замена
Фредрик Мидтсьё ️️️️➡️️ Сержиу Оливейра
69'
Желтая карточка
Дрис Мертенс
62'
59'
Замена
Арни Вильхамссон ️️️️➡️️ Петар Мамич
56'
Желтая карточка
Матиас Ойевуси
Замена
Юнус Акгюн ️️️️➡️️ Халил Дервисоглу
46'
ГОЛ! 1:0
Дрис Мертенс
31'
5'
Желтая карточка
Жоэль Бопесу
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Жальгирис
12
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
7
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
71
Юрий Кендыш
ЦП
90
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Галатасарай
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
63
Баран Аксака
ОП
81
Хамза Акман
ЦП
29
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
2
Adama Fofana
ЦФ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
80
L. Antal
ЦФ
4-2-2-2
1
Муслера
69
Анхелиньо
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
27
Оливейра
18
Кутлу
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
11
Дервисоглу
3-3-3-1
12
Гертмонас
3
Павелич
31
26
Гнид
7
Бопесу
5
Горобсов
12
Мамич
15
Буфф
22
Голубицкас
71
Кендыш
90
Ойевуси
7
Актюркоглу
23
Айхан
23
Айхан
7
Актюркоглу
11
Дервисоглу
29
Акгюн
29
Акгюн
11
Дервисоглу
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
53
Йилмаз
80
Морутан
80
Морутан
53
Йилмаз
10
Мертенс
11
Бакамбу
11
Бакамбу
10
Мертенс
71
Кендыш
18
Вербицкас
18
Вербицкас
71
Кендыш
12
Мамич
77
Вильхамссон
77
Вильхамссон
12
Мамич
Остались в запасе
Галатасарай
Жальгирис
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
63
Баран Аксака
ОП
81
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
2
Adama Fofana
ЦФ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
80
L. Antal
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
63
Баран Аксака
ОП
81
Хамза Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
2
Adama Fofana
ЦФ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
80
L. Antal
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Галатасарай - Жальгирис
2
3
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
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