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Спартак К
Иртыш
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы
30 января, 20:20
3
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
11 января, 10:41
1
Глушаков не полетел на сбор «Спартака» из Костромы
10 января, 21:45
1
Глушаков поделился планами на 2024-й год
30 декабря 2023, 16:52
1
Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»
7 февраля, 08:50
1
Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»
7 февраля, 07:55
0
Сычев прокомментировал назначение в «Иртыш»
30 января, 13:01
0
Сычев стал президентом омского клуба
30 января, 09:17
3
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
22 июня 2023, 12:16
3
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Спартак К
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард

Спартак К - Иртыш - 16 июля 2023

Спартак К
16.07.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Иртыш
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Статистика матча Спартак К - Иртыш
1
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Россия
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