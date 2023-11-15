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В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России
Стал известен следующий соперник «Амкала» в Fonbet Кубке России
Fonbet Кубок России. «Амкал» победил «Знамя» (3:2) и вышел в следующий раунд
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