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В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России
1 августа 2023, 22:54
1
Стал известен следующий соперник «Амкала» в Fonbet Кубке России
1 августа 2023, 21:39
6
Fonbet Кубок России. «Амкал» победил «Знамя» (3:2) и вышел в следующий раунд
1 августа 2023, 21:32
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Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко
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Знамя - Композит - 22 июля 2023

Знамя
22.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Россия
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