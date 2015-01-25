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2
Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
7 февраля, 15:30
3
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
1 февраля, 17:34
2
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
26 января, 07:51
1
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
25 января, 20:57
15
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
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Биолог-Новокубанск

СКА - Биолог-Новокубанск - 23 июля 2023

СКА
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Биолог-Новокубанск
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