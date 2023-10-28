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Кельн
Дармштадт
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:47
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:59
0
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Кельн» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 11:22
0
«Кельн» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
19 января, 18:55
0
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:47
0
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:59
0
Бундеслига. Ассист Санчо помог «Боруссии» Д разгромить «Дармштадт» (3:0)
13 января, 22:29
1
«Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января
12 января, 12:10
0
Обзор матча «Бавария» – «Дармштадт» голы и лучшие моменты (Видео)
28 октября 2023, 20:08
0
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Кельн
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 0
28.01.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д

Кельн - Дармштадт - 20 апреля 2024

Кельн
20.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
- : -
Не начался
Дармштадт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кельн - Дармштадт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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