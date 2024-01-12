Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024