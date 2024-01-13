Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство