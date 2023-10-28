Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
Бундеслига. Ассист Санчо помог «Боруссии» Д разгромить «Дармштадт» (3:0)
«Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января
Обзор матча «Бавария» – «Дармштадт» голы и лучшие моменты (Видео)
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024