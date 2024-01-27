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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 27 января 2024
Аугсбург
27.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
52'
Э. Демирович
90+4'
Э. Демирович (П)
23'
А. Павлович
45+5'
А. Дэвис
58'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бавария
90'
+8
Желтая карточка
М. Нойер
90'
+7
Желтая карточка
Л. Горецка
90'
+6
Желтая карточка
Р. Геррейру
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Демирович
90'
+4
89'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
89'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
Пенальти не реализован!
С. Михель
88'
80'
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
С. Михель
️️️️
Р. Варгас
80'
Замена
А. Майер
️️️️
Иаго
75'
Желтая карточка
Иаго
69'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Э. Реджбечай
62'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Ф. Йенсен
62'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:2!
Э. Демирович
Пас отдал
К. Мбабу
52'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
А. Дэвис
Пас отдал
Л. Горецка
26'
Замена
М. Тель
️️️️
К. Коман
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Павлович
Желтая карточка
К. Мбабу
19'
6'
Желтая карточка
М. де Лигт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
14
Ловро Звонарек
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дамен
57
Иаго
2
Удуохай
14
Гаувелеув
43
Мбабу
18
Якич
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Тиц
9
Демирович
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
15
Дайер
4
де Лигт
19
Дэвис
45
Павлович
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
37
Реджбечай
22
Педерсен
22
Педерсен
37
Реджбечай
57
Иаго
10
Майер
10
Майер
57
Иаго
97
Йенсен
7
Энгелс
7
Энгелс
97
Йенсен
11
Варгас
11
Михель
11
Михель
11
Варгас
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
14
Ловро Звонарек
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
14
Ловро Звонарек
АП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аугсбург - Бавария
2
5
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
4
2
Количество передач
371
555
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.53
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
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