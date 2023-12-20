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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 20 декабря 2023
Вольфсбург
20.12.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
45+1'
М. Арнольд
33'
Д. Мусиала
43'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Бавария
90'
+3
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
90'
+1
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
Т. Томаш
90'
+1
Замена
В. Черны
️️️️
Б. Баку
84'
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Сванберг
72'
63'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Б. Баку
59'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Л. Майер
52'
Желтая карточка
Л. Майер
46'
Замена
Рожерио
️️️️
С. Зесигер
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнольд
Пас отдал
Й. Меле
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Мюллер
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
С. Зесигер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Кастелс
15
Зесигер
4
Йенц
33
Борнау
17
Баку
21
Меле
14
Майер
32
Сванберг
27
Арнольд
40
Вранкс
19
Винд
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
45
Павлович
27
Лаймер
10
Сане
10
Мусиала
9
Кейн
13
Мюллер
15
Зесигер
13
Рожерио
13
Рожерио
15
Зесигер
32
Сванберг
30
Паредес
30
Паредес
32
Сванберг
14
Майер
8
Томаш
8
Томаш
14
Майер
17
Баку
18
Черны
18
Черны
17
Баку
13
Мюллер
4
де Лигт
4
де Лигт
13
Мюллер
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
4
1
Всего ударов по воротам
5
20
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
15
12
Офсайды
1
0
Количество передач
426
652
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.73
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фольксваген
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