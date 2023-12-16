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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хайденхайм
Майнц - Хайденхайм: обзор матча 16 декабря 2023
Майнц
16.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Хайденхайм
12'
М. Пьеринджер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Хайденхайм
Желтая карточка
Б. Груда
90'
+3
90'
+3
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
Л. Мэлони
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Рихтер
86'
76'
Замена
К. Сесса
️️️️
Э. Динкчи
75'
Замена
Ф. Пик
️️️️
Я. Бесте
69'
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
М. Пьеринджер
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
63'
57'
Желтая карточка
Я. Бесте
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Т. Краусс
46'
Желтая карточка
Л. Ажорк
44'
Желтая карточка
Т. Краусс
38'
34'
Желтая карточка
М. Буш
30'
Желтая карточка
Б. Гимбер
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьеринджер
Пас отдал
Б. Гимбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
(К)
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
2
Марнон Буш
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
3-3-2-2
33
Бац
21
Да Коста
4
ван ден Берг
2
Мвене
31
Кор
5
Краусс
21
Папела
10
Груда
5
Рихтер
19
Ажорк
9
Буркардт
2-1-5
22
Мюллер
6
Майнка
15
Мэлони
19
Бесте
18
Пьеринджер
23
Гимбер
19
Ференбах
18
Динкчи
3
Шеппнер
5
Краусс
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
5
Краусс
5
Рихтер
25
Баркок
25
Баркок
5
Рихтер
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
18
Пьеринджер
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
18
Пьеринджер
15
Мэлони
4
Зирслебен
4
Зирслебен
15
Мэлони
19
Бесте
20
Пик
20
Пик
19
Бесте
18
Динкчи
8
Сесса
8
Сесса
18
Динкчи
Остались в запасе
Майнц
Хайденхайм
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Майнц - Хайденхайм
3
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
4
13
Офсайды
1
0
Количество передач
241
127
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
55
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Мева Арена
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