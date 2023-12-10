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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 10 декабря 2023
Штутгарт
10.12.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Байер
40'
К. Фюрих
47'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Байер
Замена
А. Руо
️️️️
Й. Вагноман
85'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Ундав
85'
84'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Э. Паласиос
Замена
Л. Стержиу
️️️️
М. Миттельштадт
77'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Фюрих
77'
73'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
Замена
Силас
️️️️
Э. Мийо
66'
Желтая карточка
А. Каразор
65'
65'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
А. Адли
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
В. Бонифаци
ГОЛ! 1:0!
К. Фюрих
Пас отдал
Й. Вагноман
40'
6'
Желтая карточка
О. Коссуну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
17
Йован Милошевич
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
26
Ундав
3-3-1-1-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Вирц
21
Адли
22
Бонифаци
7
Миттельштадт
20
Стержиу
20
Стержиу
7
Миттельштадт
4
Вагноман
24
Руо
24
Руо
4
Вагноман
26
Ундав
11
Чон
11
Чон
26
Ундав
20
Мийо
26
Силас
26
Силас
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
25
Паласиос
5
Хинкапе
5
Хинкапе
25
Паласиос
21
Адли
7
Хофманн
7
Хофманн
21
Адли
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Штутгарт - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
3
5
Офсайды
0
2
Количество передач
304
227
Сейвы
1
8
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.55
0.43
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
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