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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хайденхайм
РБ Лейпциг - Хайденхайм: обзор матча 02 декабря 2023
РБ Лейпциг
02.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хайденхайм
29'
Л. Опенда (П)
44'
Ю. Поульсен
45+2'
Б. Гимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Хайденхайм
Замена
К. Ленц
️️️️
Д. Раум
90'
+2
Замена
К. Люкеба
️️️️
К. Баумгартнер
89'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
88'
86'
Желтая карточка
Б. Гимбер
86'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Я. Шеппнер
86'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Я. Бесте
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Х. Симонс
78'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
77'
74'
Замена
Н. Доведан
️️️️
М. Пьеринджер
68'
Замена
К. Сесса
️️️️
Н. Тайеркауф
68'
Замена
А. Бек
️️️️
Л. Мэлони
Желтая карточка
М. Симакан
60'
59'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Б. Гимбер
Пас отдал
Л. Мэлони
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Д. Раум
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Опенда
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
21
Адриан Бек
АП
2
Марнон Буш
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
16
Клостерманн
23
Хенрикс
21
Айдара
21
Шлагер
14
Баумгартнер
7
Симонс
15
Поульсен
17
Опенда
4-1-5
22
Мюллер
23
Траоре
6
Майнка
15
Мэлони
30
Тайеркауф
19
Бесте
11
Кляйнденст
23
Гимбер
19
Ференбах
18
Пьеринджер
3
Шеппнер
22
Раум
3
Ленц
3
Ленц
22
Раум
14
Баумгартнер
23
Люкеба
23
Люкеба
14
Баумгартнер
7
Симонс
10
Форсберг
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
15
Мэлони
21
Бек
21
Бек
15
Мэлони
19
Бесте
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Бесте
3
Шеппнер
7
Томалья
7
Томалья
3
Шеппнер
30
Тайеркауф
8
Сесса
8
Сесса
30
Тайеркауф
18
Пьеринджер
14
Доведан
14
Доведан
18
Пьеринджер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хайденхайм
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
2
Марнон Буш
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча РБ Лейпциг - Хайденхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Ред Булл Арена
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