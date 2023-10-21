Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 21 октября 2023
Вольфсбург
21.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Байер
41'
М. Лакруа
13'
Ж. Фримпонг
62'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Байер
88'
Замена
Н. Амири
️️️️
Й. Хофманн
88'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
88'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Й. Станишич
86'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
Замена
Я. Каминьски
️️️️
С. Борнау
79'
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Герхардт
78'
75'
Желтая карточка
Й. Хофманн
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Сванберг
71'
Желтая карточка
Й. Меле
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ж. Фримпонг
60'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Адли
57'
Желтая карточка
А. Адли
55'
Желтая карточка
Г. Джака
Замена
А. Сарр
️️️️
Т. Томаш
46'
Желтая карточка
Б. Баку
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Лакруа
Пас отдал
М. Йенц
41'
37'
Желтая карточка
Э. Паласиос
Желтая карточка
М. Арнольд
36'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вольфсбург
1
Филипп Шульце
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-2-3-2
12
Перван
33
Борнау
5
Лакруа
4
Йенц
21
Меле
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
19
Винд
8
Томаш
3-3-1-1-2
1
Градецки
44
Станишич
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
22
Бонифаци
21
Адли
31
Герхардт
30
Паредес
30
Паредес
31
Герхардт
32
Сванберг
14
Майер
14
Майер
32
Сванберг
33
Борнау
13
Каминьски
13
Каминьски
33
Борнау
8
Томаш
9
Сарр
9
Сарр
8
Томаш
44
Станишич
31
Коссуну
31
Коссуну
44
Станишич
7
Хофманн
10
Амири
10
Амири
7
Хофманн
21
Адли
7
Вирц
7
Вирц
21
Адли
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
1
Филипп Шульце
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Филипп Шульце
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
8
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вольфсбург - Байер
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Новости команд
Все
Вольфсбург
Байер
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
13:51
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
13:51
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+