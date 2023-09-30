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Бундеслига 2026/2027
Хайденхайм - Унион
Хайденхайм - Унион: обзор матча 30 сентября 2023
Хайденхайм
30.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Унион
59'
Я. Бесте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Унион
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Я. Бесте
90'
+2
Замена
Ф. Пик
️️️️
Э. Динкчи
90'
Замена
Т. Келлер
️️️️
Н. Тайеркауф
90'
Замена
Д. Томалья
️️️️
М. Пьеринджер
81'
78'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Л. Тусар
77'
Желтая карточка
А. Крал
74'
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Д. Фофана
74'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
74'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Л. Бонуччи
61'
Замена
П. Эккель
️️️️
Д. Лейте
ГОЛ! 1:0!
Я. Бесте
59'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
48'
40'
Желтая карточка
Д. Лейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
23
Омар Траоре
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Патрик Майнка
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-5
22
Мюллер
23
Траоре
6
Майнка
15
Мэлони
4
Зирслебен
30
Тайеркауф
18
Пьеринджер
19
Бесте
18
Динкчи
19
Ференбах
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
19
Бонуччи
2
Лейте
28
Триммель
29
Тусар
33
Крал
8
Госенс
23
Бекер
91
Беренс
27
Фофана
30
Тайеркауф
39
Келлер
39
Келлер
30
Тайеркауф
18
Динкчи
20
Пик
20
Пик
18
Динкчи
19
Бесте
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Бесте
18
Пьеринджер
7
Томалья
7
Томалья
18
Пьеринджер
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
2
Лейте
6
Эккель
6
Эккель
2
Лейте
29
Тусар
93
Лайдуни
93
Лайдуни
29
Тусар
27
Фофана
17
Холлербах
17
Холлербах
27
Фофана
19
Бонуччи
29
Кауфманн
29
Кауфманн
19
Бонуччи
Остались в запасе
Хайденхайм
Унион
22
Витус Эйхер
ВР
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
18
Йосип Юранович
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хайденхайм - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
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