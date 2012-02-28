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КАМАЗ

Енисей - Ленинградец - 23 июля 2023

Енисей
23.07.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Ленинградец
73' Э. Суханов (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Енисей - Ленинградец
Матч завершен
Желтая карточка
Александр Масловский
88'
84'
Замена
Владислав Сиротов ️️️️➡️️ Виталий Жиронкин
Замена
Николай Марков ️️️️➡️️ Вячеслав Бардыбахин
82'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Эдуард Суханов
Желтая карточка
Евгений Ставер
71'
Замена
Андрей Окладников ️️️️➡️️ Ираклий Логуа
61'
Замена
Александр Канаплин ️️️️➡️️ Александр Ломакин
46'
Замена
Никита Раздорских ️️️️➡️️ Антон Орлов
46'
Желтая карточка
Виталий Стежко
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
96
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
17
Антон Орлов
ЦП
21
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Ломакин
ЦП
9
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
33
Андрей Яковлев
ЦЗ
5
Сергей Костин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Валерий Каптилов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
8
Виталий Жиронкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Енисей
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
27
Анатолий Немченко
ЦП
12
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
22
Александр Канаплин
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ЦФ
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
3-3-3-1
38
Ставер
80
Бардыбахин
5
Стежко
96
Феррейра
33
Масловский
64
Ланин
7
Логуа
17
Орлов
21
Иванов
8
Ломакин
9
Глушков
3-3-1-2
16
Карабашев
5
Костин
6
Беляев
17
Каптилов
33
Яковлев
18
Суханов
97
Хитяев
8
Горулев
77
Бачинский
8
Жиронкин
80
Бардыбахин
13
Марков
13
Марков
80
Бардыбахин
17
Орлов
12
Раздорских
12
Раздорских
17
Орлов
7
Логуа
75
Окладников
75
Окладников
7
Логуа
8
Ломакин
22
Канаплин
22
Канаплин
8
Ломакин
8
Жиронкин
37
Сиротов
37
Сиротов
8
Жиронкин
Остались в запасе
Енисей
Ленинградец
2
Валерий Кичин
ЛЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
27
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
1
Егор Смирнов
ВР
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
2
Валерий Кичин
ЛЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
27
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Сергей Николаев
ЦЗ
47
Руслан Казаков
ЦП
22
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
9
Никита Розманов
ЦФ
11
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Енисей - Ленинградец
3
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
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