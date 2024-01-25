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Химки - Торпедо - 24 июля 2023

Химки
24.07.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Торпедо
63' И. Берковский
6' Й. Рейна
90+3' В. Москвичев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Химки - Торпедо
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 1:2
Владимир Москвичев
Замена
Бутта Магомедов ️️️️➡️️ Аршак Корян
88'
87'
Замена
Даниил Шамкин ️️️️➡️️ Игорь Лебеденко
87'
Замена
Владимир Москвичев ️️️️➡️️ Алексей Усанов
80'
Замена
Глеб Шевченко ️️️️➡️️ Артем Самсонов
77'
Замена
Александр Орехов ️️️️➡️️ Ираклий Манелов
67'
Желтая карточка
Марио Чурич
ГОЛ! 1:1
Илья Берковский
63'
Замена
Кирилл Панченко ️️️️➡️️ Артем Архипов
63'
Замена
Александр Руденко ️️️️➡️️ Артем Кулишев
60'
Замена
Алексей Ларин ️️️️➡️️ Сергей Варатынов
60'
Замена
Илья Берковский ️️️️➡️️ Хетаг Хосонов
46'
Желтая карточка
Лео Андраде
34'
22'
Желтая карточка
Алексей Усанов
6'
ГОЛ! 0:1
Йорди Рейна
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
4
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Захар Волков
ЦЗ
67
Сергей Варатынов
ЦЗ
66
Лео Андраде
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Аршак Корян
ПВ
10
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
11
Алексей Усанов
ЦП
69
Ираклий Манелов
ПВ
16
Йорди Рейна
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Химки
19
Алексей Ларин
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
21
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Торпедо
17
Игорь Горбунов
ЛВ
71
Андрей Бондарь
ВР
26
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
65
Владимир Москвичев
ОП
15
Александр Орехов
ЦП
11
Даниил Шамкин
АП
9
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Митрюшкин
23
Волков
67
Варатынов
66
Андраде
4
Исаенко
5
Степанов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
32
Кулишев
11
Корян
10
Архипов
3-3-1-1-2
12
Бабурин
55
Шляков
44
Калугин
2
Бородин
77
Юзепчук
97
Чурич
44
Самсонов
11
Усанов
69
Манелов
10
Лебеденко
16
Рейна
67
Варатынов
19
Ларин
19
Ларин
67
Варатынов
80
Хосонов
17
Берковский
17
Берковский
80
Хосонов
11
Корян
97
Магомедов
97
Магомедов
11
Корян
32
Кулишев
9
Руденко
9
Руденко
32
Кулишев
10
Архипов
8
Панченко
8
Панченко
10
Архипов
44
Самсонов
99
Шевченко
99
Шевченко
44
Самсонов
11
Усанов
65
Москвичев
65
Москвичев
11
Усанов
69
Манелов
15
Орехов
15
Орехов
69
Манелов
10
Лебеденко
11
Шамкин
11
Шамкин
10
Лебеденко
Остались в запасе
Химки
Торпедо
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
21
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
17
Игорь Горбунов
ЛВ
71
Андрей Бондарь
ВР
26
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
21
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
71
Андрей Бондарь
ВР
26
Александр Балахонов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Химки - Торпедо
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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Енисей
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Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
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Волгарь
- : -
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Химки
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Кубань
- : -
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- : -
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- : -
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