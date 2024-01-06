«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A
Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A