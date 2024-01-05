Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А

«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте