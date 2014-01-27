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Удинезе
Наполи
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
29 января, 12:54
1
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
27 января, 19:00
14
Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
27 января, 18:54
0
Миранчук забил «Удинезе»
27 января, 17:39
0
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:55
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
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Последние матчи
Все
Удинезе
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана

Удинезе - Наполи - 05 мая 2024

Удинезе
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 35 тур
- : -
Не начался
Наполи
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Удинезе - Наполи
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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