«Наполи» выбирает между тремя тренерами
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Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
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Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
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Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
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«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно