Фиорентина

«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) и приблизился к лидирующему «Интеру»