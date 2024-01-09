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Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
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Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
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Гендиректор «Ариса» оценил перспективы Кокорина в Серии A
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
«Фиорентина» арендовала действующего чемпиона Европы