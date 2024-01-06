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«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе