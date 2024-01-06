Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
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«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
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Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
Обзор матча «Ювентус» – «Эмполи» голы и лучшие моменты (Видео)