«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно

Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла третий матч подряд