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«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно