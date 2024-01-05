Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
«Салернитана» – «Дженоа»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января