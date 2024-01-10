«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
Стали известны стартовые составы на матч «Эмполи» – «Дженоа»: 23 тур Серия А
«Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Серия А. «Ювентус» обменялся голами с «Эмполи» (1:1), играя с 18-й минуты в меньшинстве
Обзор матча «Ювентус» – «Эмполи» голы и лучшие моменты (Видео)