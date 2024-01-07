«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе