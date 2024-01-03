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Верона
Сассуоло
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) и приблизился к лидирующему «Интеру»
17 января, 00:39
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
16 января, 10:46
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ
15 января, 10:25
0
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Последние матчи
Все
Верона
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло

Верона - Сассуоло - 03 марта 2024

Верона
03.03.2024, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
- : -
Не начался
Сассуоло
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Верона - Сассуоло
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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