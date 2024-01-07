Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)