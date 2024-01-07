Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Рома
Торино
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
7 февраля, 00:12
7
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
7 февраля, 00:12
7
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
12 января, 17:20
0
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
7 января, 18:55
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Рома
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи

Рома - Торино - 26 февраля 2024

Рома
26.02.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 26 тур
- : -
Не начался
Торино
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рома - Торино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+