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9 февраля, 18:44
0
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Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
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«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
2 февраля, 09:27
0
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:46
0
Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A
22 января, 11:35
0
Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A
22 января, 09:35
0
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
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Последние матчи
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Лечче
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер

Лечче - Интер - 25 февраля 2024

Лечче
25.02.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
- : -
Не начался
Интер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лечче - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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