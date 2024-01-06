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Наполи
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
«Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:41
0
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла третий матч подряд
6 февраля, 00:42
3
Обзор матча «Рома» – «Кальяри» голы и лучшие моменты (Видео)
6 февраля, 00:38
0
«Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 13:29
0
«Рома» – «Кальяри»: прогноз на матч итальянской Серии А, 5 февраля
5 февраля, 12:58
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
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Последние матчи
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Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
3 : 1
21.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана

Кальяри - Наполи - 25 февраля 2024

Кальяри
25.02.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
- : -
Не начался
Наполи
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кальяри - Наполи
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Россия
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